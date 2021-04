Coma Cose presentano il nuovo album Nostralgia: recensione di Sky TG24

Tu dimentica quello in cui credi davvero e nel bosco non seguire il sentiero e sentirai l'ululato dei lupi. La seconda canzone di Nostralgia, il nuovo album dei Coma_Cose, è quella che, a mio avviso, più rappresenta la libertà artistica e umana di Fausto e Francesca, due nomi quasi danteschi, che racchiudono amore e sofferenza, che sono la summa del viaggio di questi due ragazzi che dopo avere rischiato di perdere per strada la musica, la hanno invece consacrata a loro musa. Guardate i loro occhi, sono due occhi in fiamme e che si cercano, per altro lo sguardo è uno degli elementi più caratterizzanti della Divina Commedia. L'album si apre con Mille tempeste e le sue distese di hamburger che ci fanno fluttuare nella sospensione della vita ma non ci abbandonano, perché la realta è...immanente. Se spegnete il navigatore e accendete i ricordi, girando liberi per l'Emilia Romagna, troverete tanti scheletri in cemento di quelle che una volta erano le balere. Se spostando i rovi ci passeggiate dentro sentirete ancora la fisarmonica e l'ocarina, testimoni eterni di un epoca evaporata: Fausto e California ci prospettano periferie ancora più periferiche con Discoteche abbandonate e le melanconica elettronica che fa loro da cornice.