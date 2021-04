Nostralgia, il nuovo album dei Coma_Cose

Il disco a parole

"Nostralgia è un modo per sottolineare l’intimità di questo disco, un disco sentito, sofferto, un disco voluto che mette un punto sul passare dalla giovinezza a una fase più adulta della vita, e quindi tutto ciò che è il cambiamento, la paura ma anche la felicità di affrontarlo”, così Fausto con accanto la sua California (vero nome Francesca) ci racconta cosa significhi per loro questo nuovo lavoro. I Coma_Cose, un duo sul palco, una coppia nella vita, hanno fatto della “passione” a 360 gradi e della libertà, la loro forza. “Questo disco è la libertà, il cercare di mantenere questa libertà viva nonostante gli anni che passano, nonostante si diventi grande” aggiunge e continua Fausto: “L’elemento del fuoco (a partire dalla copertina) è il collante di questo disco, fuoco che arde fin da quando siamo bambini, qualcosa che ci rende irrequieti, che poi crescendo diventa anche passione e benzina per andare avanti. Noi vogliamo che questo fuoco non si spenga mai”. La bella California con sincerità ci confida: “Il nostro mondo è il cambiamento, noi ci annoiamo subito di quello che facciamo e di quello che ci circonda, cerchiamo sempre di fare qualcosa di nuovo. Quello che ci piace fare è stupirci e fare sempre qualcosa di diverso”.