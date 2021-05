Alessandro Cattelan ricorda il suo Primo Maggio di vent'anni fa

Nella giornata dedicata ai lavoratori associata in Italia all’ormai tradizionale concerto organizzato a Roma in piazza San Giovanni in Laterano e che quest’anno, a causa del Covid si terrà senza pubblico, in diretta dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Alessandro Cattelan ha voluto ricordare un Primo Maggio molto speciale. Quando, esattamente vent’anni fa, agli inizi della sua brillante carriera, sbarca a Milano per la sua prima diretta televisiva con i Gazosa e Damon Albarn. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram il conduttore ringrazia tutti coloro che in questi anni hanno creduto in lui, tutti coloro che sono stati suoi ospiti e tutti coloro che lo hanno aiutato a realizzare i suoi progetti.

