Mara Sattei, il nuovo singolo "Scusa" prodotto da tha Supreme

L'astro nascente della Machete Crew, Mara Sattei, sta per tornare sulle scene musicali italiane con il suo primo singolo ufficiale. "Scusa" uscirà su tutte le piattaforme streaming venerdì 9 aprile e sarà prodotto dal fratello tha Supreme

C’è chi l’ha conosciuta grazie alle sue tracce da milioni di stream “Nuova Registrazione 326”, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527” e chi invece con uno dei tanti duetti a cui ha preso parte, come la hit “Altalene” in coppia con Coez, o “M12ano” incisa con il fratello tha Supreme. Altri se la ricorderanno per la sua apparizione nell’ultima edizione di “X-Factor”, spalla destra del collega Hell Raton o ancora, anni fa sul palco del celebre talent show “Amici di Maria de Filippi”. Ora Mara Sattei è pronta a spiccare il volo con un nuovissimo singolo da solista in uscita il prossimo 9 aprile, dal titolo “Scusa”.

Di cosa parla “Scusa” approfondimento Mara Sattei a X Factor: chi è la sorella di Tha Supreme. VIDEO Prodotto dal fratello tha Supreme, “Scusa” sarà un inedito molto dolce e intimo, come già ci ha abituato la cantante nei suoi singoli passati. A proposito della canzone, Mara Sattei racconta quello che per lei è il significato di una parola apparentemente così semplice, ma difficile da dire: “Scusa è una parola breve e concisa, ma con una risonanza enorme nella mia testa, che mi ricorda tutte quelle volte in cui ho fatto fatica a pronunciarla o scriverla, ma che ha successivamente cambiato la storia della mia vita in tanti punti. Sì, chiedere scusa mi ha aiutata a chiudere tanti capitoli, ma allo stesso tempo a iniziarne tanti altri ancora più belli. Saper chiedere scusa ci rende liberi”.