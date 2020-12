Mara Sattei a X Factor: chi è la sorella di Tha Supreme. VIDEO

Rap con una straordinaria voce che strega. Mara Sattei è stata una degli ospiti della finale di X Factor 2020 e ha portato sul palco “Altalene”, grande successo degli ultimi mesi firmato dai rapper e produttori italiani Slait e Tha Supreme . Il brano è stato pubblicato il 2 ottobre 2020 come unico estratto dal mixtape Bloody Vinyl 3 . Con oltre 70 mila copie vendute, “Altalene” ha permesso a Mara Sattei di conquistare per la prima volta le parti alte della classifica dei singoli più venduti in Italia ma già da tempo è una voce apprezzatissima da tanti appassionati e colleghi.

Chi è Mara Sattei, la carriera

Mara Sattei, vero nome Sara Mattei, è la sorella del produttore tha Supreme, grande sorpresa di quest’anno grazie all’album “23 6451”. Classe 1995, è da sempre appassionata di musica e spinta dalla mamma ha frequentato corsi di canto e pianoforte. La sua carriera è iniziata nel 2008, quando ha aperto il suo canale Youtube in cui caricava principalmente cover. Ha partecipato ad Amici 13 dove ha conquistato i primi accenni di popolarità. Ha debuttato nel 2014 con l’EP dal titolo “Frammenti: Acoustic Covers N.1” seguito nel 2017 dal singolo “Mama Oh”. La canzone arriva dopo un lungo periodo a Londra dove grazie alla produzione del fratello pubblica anche “Nuova registrazione 326” e “Nuova registrazione 402”, brani che diventano virali sul web. Nel 2019 ha deciso di invertire le iniziali del suo nome, Sara Mattei, creando il nome d’arte Mara Sattei.

Le collaborazioni e i duetti

Nel 2020 ha pubblicato “Nuova registrazione 527”, mentre sono tante le collaborazioni avute a cavallo tra il 2019 e il 2020. Mara Sattei ha partecipato all’album di Tha Supreme nel brano “m12ano”, successivamente ha collaborato con Lus And The Yakuza per il remix dell’hit “Dilemme”. La cantante ha inoltre duettato con Carl Brave nel singolo “Spigoli” e infine in “Altalene” con Coez. In merito alla canzone, scritta dalla stessa artista, ha dichiarato: «Altalene è un brano che ho scritto di getto, in una notte, immaginando come l'amore può essere fatto di alti e bassi, di spessori e superficialità, avendo chiara in mente l'immagine di un'altalena. Siamo fatti così, andiamo avanti e indietro, a volte nei sentimenti, altre nei passi, e altrettante volte nei pensieri che oscillano nella nostra mente. Ci facciamo trasportare e siamo innamorati della libertà, quella vera, che è tanto bella quanto destabilizzante a volte.»