“ Bloody Vinyl Vol. 3 ” è il nuovo progetto del Machete Crew con protagonisti Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles . I tre producer e il deejay hanno riunito 25 artisti della scena urban italiana e internazionale per dare vita al terzo capitolo della saga Bloody Vinyl. Un disco che arriva a 10 anni di distanza dalla nascita del Machete Crew e a cinque anni dall’ultimo episodio rilasciato da Slait, ideatore e direttore artistico del progetto. Così come avvenuto fin dal primo capitolo del progetto, Bloody Vinyl è un mix di basi edite e inedite combinate con strofe scritte da rapper tra i più importanti della scena. Tra gli ospiti presenti anche Salmo, protagonista di una serie tv su Sky , Lazza, Madame, Massimo Pericolo, Coez, Dani Faiv e Shiva. Bloody Vinyl Mixtape Vol. 3 sarà disponibile dal 2 ottobre e sarà composto da quindici tracce.

La tracklist di “Bloody Vinyl Vol. 3”

“MACHETE SATELLITE” - BLOODY VINYL, Slait, Young Miles feat Salmo, Taxi B, Greg Willen “X 1 MEX” - BLOODY VINYL, Slait, tha Supreme, Young Miles feat Dani Faiv “WEEKEND” - BLOODY VINYL, Slait, Young Miles feat Lazza, Madame, Massimo Pericolo “TELEPHONE” - BLOODY VINYL, Slait, tha Supreme, Low Kidd, Young Miles feat. Capo Plaza, Sick Luke “BLOODY BARS – STUDIOMOB” - BLOODY VINYL, Slait, Young Miles feat Lazza “ALTALENE” - BLOODY VINYL, Slait, tha Supreme feat Mara Sattei, Coez “ALASKA” - BLOODY VINYL, Slait, tha Supreme, Young Miles feat Davido, Hell Raton, Shiva “BLOODY BARS – LOCKED” - BLOODY VINYL, Slait, Young Miles feat Jack The Smoker, Sir Prodige, Dani Faiv “BABY” - BLOODY VINYL, Slait, tha Supreme, Young Miles feat Rosa Chemical “OMG” - BLOODY VINYL, Slait, Low Kidd feat Vale pain, Hell Raton, Gué Pequeno “GREVE” - BLOODY VINYL, Slait, tha Supreme, Young Miles feat MadMan “SPACETRIP” - BLOODY VINYL, Slait, Young Miles feat Drast “5G” BLOODY VINYL, Slait, Young Miles, Low Kidd feat Nitro, Fabri Fibra, Jake La Furia “SBSM” - BLOODY VINYL, Slait, tha Supreme, Young Miles “BLOODY BARS – DRILLUMINAZIONE” - BLOODY VINYL, Slait, Young Miles, tha Supreme, Low Kidd feat Charlie KDM, Hell Raton, Lazza

Chi è Slait e il successo di tha Supreme

approfondimento

Machete Crew, da Salmo a Hell Raton una straordinaria storia italiana

Il creatore dei mixtape “Bloody Vinyl” è Slait, nome d’arte di Ignazio Pisano. Nel 2010 ha fondato con Salmo ed Hell Raton, giudice di X Factor, la crew Machete. Attualmente è direttore artistico di Machete Empire Records e 333 Mob, inoltre ha co-fondato Machete Gaming, punto di incontro tra musica e videogiochi. Direttore artistico di Arista, cura la direzione artistica della saga di culto Machete Mixtape.

Per il terzo volume di Bloody Vinyl, Slait si è affidato all’aiuto di tha Supreme, produttore e rapper considerato tra i maggiori talenti europei. Il suo album d’esordio 23 6451 è il più ascoltato di sempre in Italia nella prima settimana (con 59.533.687 stream) e vanta il doppio disco di platino. Nel 2020 ha lavorato con Lous and The Yakouza e il rapper canadese bbno$. Con tha Supreme e Slait, ci sono anche Low Kidd, tra i producer italiani hip hop/trap più influenti della scena e Young Miles, giovane producer romano che ha iniziato la sua collaborazione con Machete Crew grazie al brano “Star Wars” presente nel “Machete Mixtape 4”. Ad aprile ha pubblicato “Glitched Years”, primo progetto discografico.