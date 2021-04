"Machete Skins" è il podcast sulla crew di Salmo

La presentazione del podcast e tutte le tracce

Queste le parole che la crew ha scelto per la presentazione del podcast: “Il termine del 2020 ha sancito i 10 anni di Machete. Per l’occasione Monoryth si è unito a Machete in qualità di storyteller, per ripercorrere i momenti chiave della storia della crew, declinati in modalità narrativa e analitica: racconti, intermezzi degli artisti, analisi di video e brani, curiosità inedite, focus tematici speciali, interviste storiche e spunti interpretativi”. Come spiegato, il progetto è frutto di anni di ricerca e collaborazione con la crew, per poi essere confezionato in brevi pillole audio che vanno dai 2 ai 5 minuti di ascolto.