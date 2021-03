Blocco 181, il cast e i registi della serie tv Sky Original con Salmo

Nils Hartmann , Senior director Original production Sky Italia , dichiara: «Siamo orgogliosi di portare in questa straordinaria squadra - capitanata da Salmo, di cui conoscevamo l’innovativo talento nella musica e che ora ci sta confermando come le sue doti vadano ben oltre - tre registi di assoluta qualità: un fuoriclasse come Giuseppe Capotondi, insieme a due eccellenti professionisti della regia come Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Con loro, tre giovanissimi attori - Laura Osma, Alessandro Piavani, Andrea Dodero - che iniziano a comporre un talentuoso e multietnico cast con cui puntiamo a creare una serie sorprendente, di altissimo livello. Non vediamo l’ora di battere il primo ciak».

Giuseppe Capotondi dichiara: «In Blocco 181 racconteremo una storia in cui i personaggi non fanno quello ci si aspetta da loro. In un mondo in cui si naviga a vista, in cui spesso l’orizzonte è coperto dalla nebbia, è impossibile seguire perfettamente la riga di mezzeria. I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie, dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi, o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici. Ecco perché sono molto contento di far parte del team creativo di Blocco 181. Con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, insieme alla produzione Sky Studios, stiamo immaginando e vogliamo realizzare una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano: ciò che per me, da regista, è più interessante raccontare».