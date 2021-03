Elisa Coclite, in arte Casadilego, è la giovanissima vincitrice dell’edizione 2020 di X Factor. L’artista dopo aver ottenuto un grande successo in gara al talent show, sarà sul palco di Sanremo 2021, nella serata delle cover assieme a Francesco Renga per cantare “Una ragione in più” di Ornella Vanoni