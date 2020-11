X Factor, la cover di Casadilego è “Xanny” di Billie Eilish. VIDEO

Hell Raton ha deciso di far cantare a Casadilego un brano di Billie Eilish, “ Xanny ”, che ha strappato applausi in tutto lo studio di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) .

X Factor 2020, l’emozione di Casadilego

L’esibizione di Casadilego, l’ultima della seconda manche, ha avuto il merito di far concordare i giudizi al banco. Pubblico entusiasta e quasi tutti i giudici in piedi. Soltanto Emma è rimasta al proprio posto, alle prese con la propria commozione: “Vorrei poterti prestare i miei occhi, così da farti capire quanto sia bello guardarti da fuori. Una donna non omologata ai parametri dei social. Fammi solo una promessa, resta così per sempre”.

Manuel Agnelli è travolto dal suo talento e spera che all’esterno di X Factor possa trovare chi sia pronto a tutelarla: “Sei come il panda bianco. Una cosa rara che dev’essere protetta”. Mika sottolinea invece come l’emozione sia al centro di tutto quando lei è sul palco.

Un orgoglioso Hell Raton si mostra alquanto commosso e fa una promessa a Casadilego: “Ti ho sempre detto che sei bellissima e spacchi lo schermo. Il destino ha fatto in modo che ci incontrassimo. Io sono anche un discografico e non ti mollo”.