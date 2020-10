Live di X Factor, Vittoria è l'inedito di Casadilego: testo e video

L’inedito della giovane, in squadra nelle Under Donne di Hell Raton, è prodotto da Strage e Slait e porta anche la firma di Mara Sattei

Manuel Agnelli ci tiene a sottolineare come il brano non riesca a farle esprimere tutto il suo talento, ma resta basito dinanzi alla sua voce: “Ha una personalità e una naturalezza nel cantare che non è quella di una principiante. Ha dentro di sé l’esperienza di una donna matura. Sono stupefatto”.

Casadilego si presenta sul palco di X-Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ) con un inedito in italiano, “Vittoria”. Una scelta studiata da Hell Raton per sorprendere pubblico e giudici, evidenziando ancor di più la bravura della sua concorrente.

Chi è Casadilego

Elisa Coclite, Casadilego è giovanissima (ha solo 17 anni) e proviene da Bellante, in provincia di Teramo. Suona la chitarra e il pianoforte e ha scelto il suo nome d’arte ispirandosi ad una canzone del suo cantante preferito, Ed Sheeran (FOTO).

“Vivo di musica e per la musica ogni singolo giorno della mia vita. Casadilego mi ricorda tutti i giorni che la vita è come una casa di lego, i mattoncini che si mettono si devono togliere per poter accogliere nuovi mattoncini. Voglio essere una casa di lego per accogliere nuove esperienze” ha spiegato nel suo video di presentazione.

Alle audizioni di X-Factor 2020, capelli alla Billie Eilish e personalità unica, ha portato “A Case of You” di Joni Mitchell e ha commosso tutti. Manuel Agnelli compreso. Alle Last Call, esibendosi al pianoforte, ha fatto piangere Lazza: “Ha un controllo vocale da Dio” ha commentato il rapper, al fianco di Hell Raton per la formazione della squadra. Nonostante le perplessità di Manuelito circa un suo futuro percorso discografico, la cover di "Kitchen Sink" dei Twenty One Pilots è stata travolgente. E Casadilego è entrata ufficialmente nelle Under Donne.