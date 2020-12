Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020

La quattordicesima edizione del talent show più amato della tv ( VAI ALLO SPECIALE ) proclama il suo vincitore, dopo tre intensissime manche in cui ciascun concorrente ha dato il meglio che poteva dare, a salire sul gradino più alto del podio è Casadilego, il suo fattore X ha fatto la differenza . Anche se come ha sottolineato il capitano Alessandro Cattelan che dopo dieci anni saluta il talent, oggi è una festa per tutti, il lavoro è stato fatto", i finalisti hanno meritato di arrivare in finale e alla resa dei conti, nella vita "non conta vincere, conta fare questo mestiere", parola di Maria Maionchi che nel corso dell'Ante Factor ha voluto così incoraggiare i ragazzi.

Se nella scorsa edizione a vincere sono stati sopratutto i talenti capaci di scrivere pezzi propri (ricordiamo i protagonisti della finale del 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Sofia Tornambene, Davide Rossi, la Sierra e i Booda), stasera, non solo si può dire altrettanto, ma lo si può dire ancor più a gran voce. Sin dalle battute iniziali lo show di Sky prodotto da Fremantle ha promosso i brani originali dei concorrenti in gara, non a caso quest'anno la prima puntata Live è stata interamente dedicata agli inediti, un elemento importante della partita che i giudici Manuel Agnelli, Hell Raton, Mika ed Emma hanno giocato. E la vincitrice Eli, "la più brava di tutti" secondo l'intera giuria, trionfa guardacaso con l'inedito "Vittoria" scritto appositamente per lei da Mara Sattei.

La Under Donne di Hell Raton non ne ha mai sbagliata una, per questo stasera ha messo daccordo tutti, è la più amata anche dal pubblico da casa che in veste di quinto giudice l'ha votata come se non ci fosse un domani. Trionfa il talento, quello vero, puro e genuino, trionfa il talento che ama i cantautori, il timbro vocale che incanta. Vince la smisurata professionalità nonostante la giovane età della diciassettenne, le sue interpretazioni (e i capelli) alla Billie Eilish sono entrate nel cuore di tutti fin dal suo debutto, quando commuove con “A Case of You” di Joni Mitchell, per molti era una finalista predestinata, oggi la conferma.