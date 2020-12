I Little Pieces of Marmelade secondi alla finale di X Factor 2020

La serata finale dei Pieces of Marmelade

La finale di X Factor 2020 è partita subito con il botto grazie proprio ai Little Pieces of Marmelade e a Manuel Agnelli apparso a torso nudo per accompagnare il duo in “Veleno”, brano degli Afterhours scelto per la prima manche della finale. Dopo aver superato il primo step, il duo si è cimentato con il best of proponendo “I Am the Walrus” dei Beatles, “Bullet With Butterfly Wings” degli Smashing Pumpkins e “Gimme All Your Love” degli Alabama Shakes. “In queste settimane abbiamo visto qualcosa di molto intenso. Due ragazzi che suonano e cantano con una precisa identità musicale. Abbiamo sentito numerose canzoni dal vivo, portando la libertà di essere sé stessi in televisione, senza adattarsi minimamente a certi standard”, questa la presentazione del giudice Manuel Agnelli. Per Emma l’esibizione è stata davvero incredibile, soprattutto per quanto riguarda “Gimme All Your Love” degli Alabama Shakes. Ecco invece il commento di Mika: “Sono molto felice che siate arrivati in finale e sono certo che avrete un futuro incredibile”. Esaltato anche Hell Raton dalla loro esibizione: “Che grinta, ragazzi. Siete arrivati fino a qui e il fatto che siate in finale è un successo per la musica”. Manuel Agnelli ha invece rivelato un retroscena sul pubblico da casa, complimentandosi con i suoi ragazzi: “In queste settimane i Little Pieces of Marmelade hanno risvegliato la passione per la musica. In molti ci hanno inviato richieste di pezzi da far suonare loro. Loro rappresentano la loro visione della musica”.