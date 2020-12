Nel sesto live di X Factor 2020 i Little Pieces of Marmelade hanno cantato “Muori Delay” dei Verdena e Gimme all your Love” degli Alabama Shakes XF2020 ti aspetta giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Il sesto live di X Factor 2020 (LA DIRETTA - VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) ha visto i Little Pieces of Marmelade approdare alla finale. Il duo di Manuel Agnelli quasi non credeva alle proprie orecchie, con il giudice in ginocchio dinanzi a loro.

Il percorso dei Little Pieces of Marmelade

Energia pura quella trasmessa dai Little Pieces of Marmelade (One cup of happiness è l’inedito dei Little Pieces of Marmelade), che stupiscono fin da subito i giudici. Manuel Agnelli è molto attratto dal loro modo di far musica e, caso vuole, si è ritrovato proprio nella condizione di poterli dirigere in questo percorso.

La loro “One Cup of Happiness” è uno dei successi di questa edizione di X Factor 2020. Manuel Agnelli ha fatto sentire al pubblico un mix di inediti e cover, da “LPOM” a “Bullet With Butterfly Wings”. Pochi dubbi per il giudice al momento della scelta per i Last Call. Il duo lo ha intrigato fin da subito, così come i Melancholia, che li hanno affiancati nella sezione dei Gruppi. A completare il trio delle band, infine, i Manitoba.