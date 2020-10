Live di X Factor, La domenica è l'inedito di Manitoba: testo e video

Una scelta dura ma convinta quella di Manuel Agnelli, che ha optato per i Manitoba, inserendoli nel gruppo delle tre band da portare con sé ai live di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ). Il duo è composto da Filippo e Giorgia, rispettivamente di 29 e 26 anni, entrambi originari di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. I due concorrenti sono amici fin da bambini e la loro è una storia che si è evoluta nel tempo, fino a sbocciare in una relazione. Ciò che portano sul palco è un misto di indie rock e sonorità elettroniche. Il loro inedito è “La domenica” ( X Factor Mixtape, l’album con i brani dei concorrenti di X Factor 2020 ). Manuel Agnelli, come già annunciato durante la Last Call, intende lavorare sodo con loro.

Il testo di “La domenica”

Anche se non va come mi aspettavo

Sono ancora qua

Chissà cosa mi resta

E cosa sono diventata

Dai dimmelo tu

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

Che cosa sono e dove vado non lo so

Ma mi basti te

Che coi tuoi occhi sai guidarmi dove vuoi

Non mi bastano mai

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Sì perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

E quel profumo della domenica

Sarà per sempre con me

E sarà guerra e sarà amore

Ma noi saremo sempre, sempre qua

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’è questa vita

È correre verso di te

A-desso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Sì perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

