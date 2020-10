X Factor, i Little Pieces of Marmelade cantano il loro secondo inedito

Volge al termine anche la seconda parte dei Bootcamp ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) , dopo gli over di Mika e le under donna di Hell Raton , il momento decisivo è stato per Manuel Agnelli e i suoi gruppi , e per Emma e i suoi Under uomini . L’obiettivo della giuria era scegliere la squadra più forte per puntare alla vittoria di X Factor 2020 , quello dei concorrenti è superare il turno, sfida dopo sfida, puntata dopo puntata. Chiusa la giostra delle sedie e completate tutte le squadre, è ora di pensare al prossimo passo che prende il nome di “Last Call”, un’ultima chiamata prima della temutissima fase dei Live. L'ansia inizia a salire.

Il monito di Manuel Agnelli

Buona la prima e buona la seconda, il duo rock fondato a Macerata nel 2015 e composto da Francesco Antinori (Frankie) e Daniele Ciuffreda (DD), continua a raccogliere consensi sull'onda del successo riscosso alle Audition per originalità e tecnica. Sono forti e suonano all’unisono, la scorsa volta ricevono quattro sì con il brano originale “One Cup of Happiness”, stasera di sì ne è bastato uno per passare il turno. Per Manuel Agnelli i ragazzi sono un grandissimo esempio di maturità e sulle loro potenzionalità non ha dubbi. Una domanda però li spiazza: “perché siete qua, è strano per questa trasmissione avere una proposta musicale così dura, siete disposti ad adattare la vostra musica qui dentro?" La risposta affermativa non piace al giudice, “non voglio che adattiate la vostra musica, voi avete questo senso e tale deve rimanere, altrimenti siete inutili”.



L'inedito “Digital cramps” (Mika ed Emma apprezzano il titolo) è una bomba, il gruppo (sembrano tanti e "sono solo due") attacca e non molla per un solo istante, nessuna sbavatura, nessuna esitazione (Hell Raton commenta dietro il palco: “adoro”). Il giudizio di Manuel li promuove a pieni voti: “siete stati fantastici, voi andate sempre bene perché questa roba vi esce dallo stomaco, è una scommessa e io questa scommessa la voglio fare". La sedia è loro, l'unico a nutrire qualche dubbio è Mika "per me è una finta figata”.