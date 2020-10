X Factor 2020, l'energia dei Melancholia prende il sopravvento

L'eclettico trio entra ufficialmente a far parte della squadra di Manuel Agnelli. Nel corso della seconda parte dedicata ai Bootcamp, conquistano con il loro inedito intitolato "Alone". XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Il capitolo Bootcamp è archiviato e volge al termine anche questa seconda importantissima parte del talent ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) , dopo gli Over di Mika e le Under donna di Hell Raton , è toccato a Manuel Agnelli con i suoi Gruppi e a Emma con i suoi Under uomini a formare le squadre che si daranno battaglia sul palco del talent show più amato del piccolo schermo . L’obiettivo delle aspiranti popstar è superare il turno, sfida dopo sfida, puntata dopo puntata. Chiusa la giostra delle sedie è ora di pensare al prossimo passo che prende il nome di “Last Call”, un’ultima chiamata prima della temutissima fase dei Live.

la scommessa di manuel agnelli

X Factor, i Little Pieces of Marmelade cantano il loro secondo inedito

Benedetta, frontwoman del gruppo, Filippo (chitarra) e Fabio (synth & drum machine) tornano sul palco di XF2020 e lo conquistano con il loro mix di stili e quella carica di energia pazzesca che lo stesso Manuel Agnelli giudica vincente, totale e irresistibile. Dopo essersi cimentati con il loro primo inedito "Leon" e nella cover di “Look At Me!” di XXXTENTACION, stasera i perugini Melancholia passano il turno con "Alone", loro secondo brano originale. Dietro le quinte Manuelito commenta che “questo è il gruppo che mi farebbe cambiare categoria”. E Agnelli conferma l'impressione avuta al primo ascolto, "bravi ragazzi, quello che fate è molto difficile per questo programma e in generale per questo Paese, siete la prova che quando c’è un’energia così potente e autentica in realtà questa prende il sopravvento sulla musica, sul genere, sul suono…E’ una bella scommessa questa, penso che siate fortissimi e vi voglio con me!”

la squadra più forte della storia di x factor

Lo switch è d'obbligo e per Manuel è difficile, "le scelte che ho fatto le ho fatte non a caso e mi piacciono tutte moltissimo, è un bel casino, devo andare un po’ a istinto". E quell'istinto punta dritto dei Vvendi, per loro l'avventura finisce così. Il cerchio si chiude e Manuel è orgoglioso, "questa è la squadra più interessante della storia di X Factor, cerchiamo di dare tutto ancora di più la prossima volta. Questo percorso lo stiamo già facendo".