X Factor, Mika dice no alla voce e allo sguardo fiero di Cecile. VIDEO

L'esordio di Mika è promettente: "Sei un uragano di vita, un uragano di voglia", le dice. E mentre gli altri ragazzi la vogliono sulla sedia, Mika le dice che non è totalmente all'altezza di questo pezzo: il volto di Cecile si trasfigura, le dice che "le note che sono lì in alto non sono state cantate, non sei arrivata". Lei annuisce impercettibilmente. I suoi colleghi dicono che se manda a casa lei andranno tutti a casa. Emma sottolinea che Cecile è forte e pochi secondi dopo osservando l'operato di Mika mormora..."sei cattivissimo!". Ma queste sono solo schermaglie, il duello inizia quando Mika le dice che non è pronta e lei dopo un attimo di smarrimento replica che lo è e può dare tanto. Mika prova a placarla dicendo che il tempo è poco e lei non molla: "Sento di essere al posto giusto e di meritarmi quella sedia". Mika forse non si attendeva una simile reazione, si prende un secondo di pausa e poi si complimenta per la grinta e l'energia spaziale "ma non sono d'accordo con te". Alessandro Cattelan e gli altri giudici le leggono sul volto lo sguardo fiero. E siamo all'epilogo, sancito dalla frase: "Quella sedia lì non è tua". Cecile lo guarda un attimo negli occhi e se ne va. Senza salutare.