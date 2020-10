Cosa è successo a X Factor ieri sera: la prima puntata di Bootcamp

Hell Raton segue le Under Donne, Mika guida gli Over: ecco chi ha ottenuto un posto all’interno delle due squadre. Giovedì 15 ottobre sarà il turno di Under Uomini e Gruppi, capitanati rispettivamente da Emma Marrone e Manuel Agnelli

X Factor 2020, Bootcamp: le Under Donne Hell Raton, nuovo volto di X Factor Italia, rompe il ghiaccio e dà il via ai Bootcamp. Felice di avere a che fare con le giovanissime di questa edizione ("Secondo me siete la categoria più cazzuta”), può scegliere solo cinque talenti fra le dodici cantanti che hanno superato le selezioni. Si parte con aspettative altissime per Elisa alias Casadilego: la sua versione di "Fragile" di Sting funziona, anche se "alle selezioni mi hai portato in un viaggio spaziale - commenta il giudice - mentre oggi ci siamo fermati solo alla luna". Tuttavia, la luna può bastare: prima sedia assegnata. Mentre Cecilia e il suo groove jazz, Rossella, Meezy e la rockettara Adelaide Cavallaro rimangono escluse, ALE si fa largo sul palco con la sua penna e la sua chitarra. Alle Audizioni aveva proposto un inedito molto orecchiabile, ai Bootcamp ALE ci prova con "Cielo aperto", un brano impegnato ispirato al dramma delle persone costrette a fuggire in cerca di una vita migliore: "Tu hai un'identità, dei tratti caratteristici che ti rendono immediatamente riconoscibile", la seconda sedia va a lei.

Under Donne, gli Switch di Hell Raton Mara Creola scomoda Rihanna, guadagna una sedia ma poco dopo deve lasciarla a Cmqmartina, che colpisce il giudice con una personalissima versione elettro pop di "Dio, come ti amo" di Domenico Modugno (X Factor 2020, Cmqmartina conquista con un pezzo di Domenico Modugno): "Sei l'esempio di quello che voglio vedere fra i concorrenti di X Factor". Anche per Sara Sgarabattolo, che alle selezioni aveva proposto un pezzo dei Beatles non convenzionale e ai Bootcamp canta "Brioschi" di Franco126, il sogno di X Factor 2020 finisce non appena si esibisce Daria Huber: chitarra sotto braccio, la giovanissima presenta una delicata versione di "Where is my love" di Syml e "colpisce al cuore". Fuori Sara, dentro Daria.

Uno switch in particolare trova il disaccordo di Emma, Manuel Agnelli e Mika: Hell Raton rinuncia a Beatrice (che dopo l'inedito "Superpotere" delle Audizioni, si dimostra ai Bootcamp anche una buona interprete con una cover di Billie Eilish), per prendere in squadra Alessandra in arte Mydrama (X Factor 2020, Mydrama (ri)conquista Hell Raton e chiude il cerchio); a valerle la sedia è una cover di "I hate u i love you", di cui la giovane artista scrive alcuni versi originali. Hell Raton ha scelto le cinque voci da portare al prossimo step: chi fra Mydrama, Casadilego, Cmqmartina, Daria e ALE giungerà ai Live?

X Factor 2020, Bootcamp: gli Over Kaima, rapper, inaugura la sfida delle sedie con la sua "Estranei" e nonostante all'ascolto risulti "molto grezzo", vince grazie alla "sincerità dell'esibizione": prima sedia assegnata. Incuriosito dalla versione di "La voce della luna" di Alex Baroni proposta da Disarmo, Mika occupa anche la seconda postazione della squadra degli Over. E ancora, che si sieda pure Vergo (X Factor 2020, Vergo canta Malika e fa sul serio): il ragazzo alle Audizioni aveva stupito con l’inedito "Bomba" e ai Bootcamp non delude le aspettative con la sua versione di un successo di Malika Ayane, "Senza fare sul serio". A Vergo vanno i complimenti del giudice: "Parliamo spesso di pop ma abbiamo perso un po' la sua definizione. Sono orgoglioso di avere un pezzo pop così forte nella mia squadra: siediti".

Nella squadra degli Over trova spazio anche la cantautrice Eda Marì: dopo l'inedito "Male" proposto alle selezioni, la ragazza ci riprova con un altro brano scritto interamente da lei, "Non sai mai". Il talento nella scrittura dimostrato dalla cantante conquista Mika che, pur riconoscendo dei limiti vocali, la promuove a pieni voti: "Se fossi una casa discografica ti offrirei subito un contratto. Non ho un contratto, ma ti posso dare una sedia".

Over, il primo (e ultimo) Switch di Mika I sogni di gloria di Tha Genio e del suo stile urban neomelodico hanno vita breve: dopo averlo fatto sedere, nonostante qualche dubbio, Mika ci ripensa e cede la sua sedia a N.A.I.P. (X Factor 2020, NAIP canta del suo “rapporto senza alcun senso” e vince), l'artista tutto voce e sintetizzatore che intrattiene con l'inedito "Un rapporto senza alcun senso". Mika commenta, affascinato, l'esibizione: "Hai fatto una cosa che sembra simile alla performance scorsa e invece non lo è".