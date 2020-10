X Factor 2020, Cmqmartina conquista con un pezzo di Domenico Modugno

Nel corso della prima parte dedicata ai Bootcamp, la giovane cantante reinventa “Dio come ti amo” di Domenico Modugno e passa il turno. XF ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). IL VIDEO

Sopravvivere alla giostra delle sedie con i temutissimi “switch”, non era scontato, e Cmqmartina, con il suo talento e un invidiabile self control, sembra esserci riuscita. Promossa a pieni voti passa il turno e inizia a credere seriamente di potercela fare: arrivare ai Live è l'obiettivo numero uno e i passi falsi non sono concessi. Al suo giudice e mentore, l'esordiente è piaciuta fin dalla sua prima esibizione, nel corso della quale l’aveva addirittura paragonata a Témé Tan (Scopri chi è l’eclettico artista belga), il pupillo di Stromae, e anche per Emma, Mika e Manuel la sua, è stata una gran bella performance, “una bomba” per dirla con le parole di Emma.

Giovedì scorso abbiamo ascoltato Cmqmartina sulle note del suo inedito dedicato alla mamma e intitolato "Lasciami andare", questa volta l'aspirante popstar ci emoziona con uno dei pezzi più amati di Domenico Modugno. La talentuosissima "serpe e genio del male" (così come l'aveva scherzosamente definita Manuel Agnelli nel corso del terzo appuntamento con le selezioni), sceglie di portare ai Bootcamp "Dio come ti amo", una scelta coraggiosa, a dir poco. Non secondo Manuel Agnelli che, senza peli sulla lingua, dietro le quinte a colloquio con gli altri giudici e con Alessandro Cattelan, definisce "oltraggiosa la versione" e continua descrivendo l'arrangiamento "scontatissimo, non doveva farla, ha fatto male a portare questa canzone". Di parere diverso Emma e Mika per il quale la ragazza ha un bel controllo della voce e canta bene. Per Ale, la giovane artista è la sua "prefe".