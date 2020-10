La rivelazione Hell Raton: "Dire di no è dura, che invidia per Mika!"

approfondimento

Hell Raton, chi è il nuovo giudice di X Factor 2020

"Sta andando tutto benissimo e per me è una continua sorpresa riguardarmi in televisione!", ha detto Hell Raton. "All'inizio mi vergognavo un po', non riesco tanto a vedermi nel grande schermo, ma da grande fan di X Factor ritrovarmi come giudice è una splendida esperienza. La mia missione era far capire che dietro ogni rapper e ogni artista c'è sempre una persona: mi fa piacere di essere riuscito a comunicare questo messaggio".

Cosa ti ha stupito più di tutto?

"I concorrenti, sono molto più competitivi rispetto a noi: forse anche a causa del lockdown che ha portato alla necessità di esprimere sé stessi, ci sono tantissimi inediti e tantissima musica di qualità".

Hai già individuato qualcuno che vorresti in squadra, magari con l'obiettivo di farlo vincere?

"Certo che sì, e lo vedrete nelle prossime puntate! Al momento dei bootcamp, mi ritroverò a eliminare persone con un talento enorme: vedrete..."

Come fai a dire di no a un concorrente?

"Invidio molto a Mika la sua capacità di essere cattivo con il sorriso sulle labbra, non so come faccia... Dire di no è il momento più difficile, quando guarderete i bootcamp ve ne renderete conto, non ci ho dormito la notte. Sono tutti concorrenti che si mettono in gioco con il proprio sogno ed è sempre difficile spezzare una cosa del genere".

Come stai gestendo la popolarità?

"Non so se ero pronto a diventare nazionalpopolare, fatto sta che non posso andare a mangiare da nessuna parte, dappertutto mi chiedono foto e autografi. Per ora ricevo solo complimenti, quindi si vede che quello che ho provato a comunicare è giusto!".