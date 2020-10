XF2020, Roccuzzo fa commuovere Emma, per lui 4 sì. IL VIDEO

Il terzo e ultimo appuntamento con le selezioni di XF2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) segna un momento di passaggio fondamentale, rappresenta infatti l’opportunità decisiva per i giovani artisti che arrivano davanti alla giuria. Non ci si può permettere di cedere alle emozioni e sbagliare, non ora. Tra coloro che hanno dimostrato il proprio talento nella speranza di conquistare il passaporto per entrare ai Bootcamp e aspirare ai Live, c’è Roccuzzo. Canta uno dei brani più amati di Elisa, "Promettimi".

La commozione di Emma

L’aspirante popstar si presenta con l’aria di chi è lì con un obiettivo ben preciso, per una ragione fondamentale. “Oggi canto una canzone di Elisa per me molto importante”, queste le sue prime parole davanti alla giuria e alle telecamere. Visibilmente teso, prima di iniziare a cantare tira un sospiro, ma non è di sollievo, serve per scaricare l’ansia. Dopo alcuni momenti di attesa che sembrano interminabili, i giudici si scambiano sguardi di intesa e d’improvviso la voce di Roccuzzo irrompe, catalizza l’attenzione su di sé. “Come marinai nel mare” il giovane talento sembra essere tutt’altro che in balia delle onde, è perfettamente a fuoco, e ha il vento in poppa, va dritto al cuore di Emma che non trattiene le lacrime. Durante la sua esibizione Mika alza il braccio in segno di vittoria, sorride mentre Roccuzzo continua a cantare, “conta quel che rimane”: parole forti, intense e interpretate con la massima empatia. La sua presenza (non solo scenica), è totale. Emma si "riprende" e prende la parola: “mi è venuta la pelle d’oca…tu hai bisogno di cantare e canti da paura, hai una voce surreale”. E ora, è il concorrente a piangere di commozione, la voce di Amami gli si avvicina (rigorosamente a distanza di sicurezza) e lo rassicura. In casi come questi si fatica a restare distanti, l'abbraccio però, seppur non dato, Roccuzzo l'ha sentito eccome, e noi con lui.