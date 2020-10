XF2020, Ngaty sbadiglia dopo l'esibizione. Le ire di Emma. VIDEO

le ire di Emma davanti allo sbadiglio di Ngaty

approfondimento

Blind, dalla periferia al palco di X Factor 2020

E' una questione di rispetto: questo il punto e non lo si discute. Tutti concordi. Non ci si può presentare davanti a una giuria, davanti alle telecamere e al pubblico a casa con l'atteggiamento di chi sembra poco interessato all'ascolto e alle opinioni altrui. L'atteggiamento è insolente e scatena la reazione di Emma che come abbiamo avuto modo di scopire, non ha peli sulla lingua. Va bene il rapper fuori dagli schemi, va bene l'età, ma questo lavoro, le ricorda a gran voce il giudice, "è fatto di attese, di orari tardi, soundcheck, due ore di concerto e poi l'indomani mattina presto le interviste...se vieni qui devi mostrarti con gli occhi di fuori e con la fame di dire sono qui perché voglio fare questo. Se mi sbadigli in faccia sembra che ci stai facendo un favore. Non vedo la fame. Sono giorni che vedo ragazzi che non hanno nemmeno i soldi per pagarsi il treno". Dopo lo sfogo e i rimproveri, il giovane cantante si scusa, almeno ci prova. "Non mi sono nemmeno reso conto che questo fosse il mio atteggiamento". Ciononostante la voce di Amami gli fa passare il turno, così come Mika che comunque condanna l'atteggiamento. Sono Manuel e Manuelito a dire "no". Hell Raton rimanca quanto i fallimenti, nella sua vita, gli abbiano fatto bene e insegnato moltissimo. Ngaty è fuori dal talent.

Blind, dalla periferia al palco di X Factor 2020

Cmqmartina conquista con un inedito dedicato alla mamma. IL VIDEO

XF2020, Roccuzzo fa commuovere Emma, per lui 4 sì. IL VIDEO