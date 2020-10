X Factor 2020, Mydrama (ri)conquista Hell Raton e chiude il cerchio

Nel corso della prima parte dedicata ai Bootcamp, la giovane cantante in squadra con Manuelito, porta via la sedia a Beatrice e chiude le esibizioni delle Under Donne. XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

“Alessandra, la prima volta mi hai emozionato tantissimo, mi hai lasciato senza parole e mo’ io ho paura perché l’aspettativa su di te è alta, non deludermi ”, è con queste parole che Manuelito si rivolge alla giovane concorrente. Berrettino in testa (finora le ha portato fortuna), camicia e bermuda bianco neri, Mydrama porta al cospetto del suo giudice una cover rivisitata , è sicura di sé e questa sicurezza la sa trasmettere come poche finora. La cantante attacca da seduta per poi alzarsi e alzare al contempo il livello della performance, si esibisce sulle note di " I Hate U I Love U ". Dietro le quinte piovono consensi e risulta essere la preferita di Alessandro Cattelan ed Emma.

Lo switch con Bea

Se nel corso dell’ultimo appuntamento con le selezioni di XF2020, Manuelito era rimasto piacevolmente stupito dalla bravura e dall’attitudine della concorrente, questa volta non nasconde l’emozione nel riascoltarla, come fa notare Emma stessa ai suoi colleghi. Non ci sono dubbi: “è indiscutibile che sei forte, è indiscutibile che puoi sposare i gusti che piacciono a me. Potremmo andare insieme in diverse dimensioni. E’ palese che ti devo dare una sedia”, Hell Raton dichiara di essere “un uomo di parola” e chiama Bea, è a lei che chiede di cederle il posto. L’autrice del brano sulla dislessia, suo malgrado, dice addio alla gara. Ma Manuelito, come promesso, ascolterà comunque i suoi lavori al di fuori del talent, ogni promessa è un debito. Mika e Manuel bocciano la scelta di eliminare Beatrice, “così la sua squadra è troppo omogenea”. Il parere è condiviso da tutto il gruppo, ma è tardi per fare commenti, i conti sono chiusi, la squadra è pronta per passare alla prossima fase, “sono orgoglioso, brave girls, siamo in gioco e giochiamo. Siete state magnifiche, grazie!”, parola di Hell Raton.

