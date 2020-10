X Factor 2020, NAIP canta del suo “rapporto senza alcun senso” e vince

La rivelazione di X factor 2020

approfondimento

X Factor 2020, Vergo canta Malika e fa sul serio

Per alcuni è la rivelazione della nuova edizione di X Factor, per altri una scoperta geniale, una scelta coraggiosa di autentica sperimentazione musicale, sta di fatto che Michelangelo Mercuri, in arte Naip, continua a stupire. E grazie all’innata capacità performativa, non arretra di un millimetro e anzi, si porta così avanti da ritrovarsi in squadra con Mika. Non appena l’autore di “Attenti al loop” sbarca sul palco, il suo mentore sorride, lo guarda con gli occhi di chi non sa bene cosa aspettarsi. “Sono molto curioso di sapere cosa ci hai portato oggi”, e quando il re del loop propone un secondo inedito, Mika chiede di cosa parli, ma la risposta non è sufficientemente chiara, cosa significa “perdita di coscienza?” - bella domanda, meglio cantare…“Insistentemente tu mi parlavi e io muto, sempre dicevi, e io non ascoltavo, mi distraevo trenta volte al minuto, tu mi parlavi, io sempre più muto e senza sguardo, lentamente anche un po’ sordo”, questo uno stralcio del testo, parole geniali, a detta di Emma. Per Alessandro Cattelan, “Nessun Artista In Particolare” ha il pregio di riuscire a seguire l’onda dei tempi comici in maniera naturale, non tutti ne sono capaci.