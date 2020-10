X Factor 2020: attesa per la prima puntata di Bootcamp DIRETTA

Arriva la sfida delle sedie

Ogni vero fan di X Factor Italia già la conosce, ma rinfreschiamoci le idee: stasera Hell Raton e Mika dovranno comporre le loro squadre. Per ogni categoria ci sono solamente cinque posti (cinque sedie, appunto) disponibili e saranno i giudici a scegliere chi fare accomodare.

Ma attenzione, a X Factor tutto può succedere: non basta ottenere una sedia, bisogna riuscire a mantenerla per l'intera durata dei Bootcamp. Il giudice, infatti, potrà decidere in qualsiasi momento di effettuare uno Switch, assegnando una sedia già occupata ad un altro concorrente.