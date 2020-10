XF2020, Angel Gabriel Marmolejos torna (trionfante) dopo 5 anni

Siamo a un passo dagli attesissimi Bootcamp, in onda giovedì 8 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), archiviato il capitolo delle Audizioni ( Cosa è successo a X Factor ieri sera in 4 minuti: la terza puntata di X Factor Italia ), i giudici e le aspiranti popstar di questa straordinaria edizione numero quattordici, si preparano ad affrontaresfide ben più impegnative e decisive rispetto alle selezioni. E' il momento in cui il gioco si fa duro e non c'è spazio per le incertezze. L'obiettivo è passare il turno e aspirare ai Live.

approfondimento

XF2020, Ngaty sbadiglia dopo l'esibizione. Le ire di Emma. VIDEO

Angel Gabriel Marmolejos si presenta fiero con il suo pezzo Collezionista di pioggia e subito dopo le prime note, Mika (è stato proprio lui a mandarlo a casa cinque anni fa), si rende conto che la sua voce è "completamente cambiata", è un altro. Manuel non ha dubbi, il concorrente è maturo, sufficentemente strutturato per entrare in gara, incassare eventuali sconfitte e superare il turno: "hai cantato con quattro voci diverse, tutte imprecise, nessuna era perfetta, ma è proprio per questa tua imperfezione che mi piaci, per me è sì". Emma si unisce ai complimenti del collega giudice, "a me personalmente le cose strambe mi piacciono sempre molto, ho più problemi con le cose ordinarie, per questo ti dico sì". Non è dello stesso avviso Hell Raton (La rivelazione Hell Raton: "Dire di no è durissima, che invidia per Mika!") per il quale Angel non è la persona giusta da portare ai Live: "la tua delicatezza non sarebbe un punto di forza per me se dovessi capitare nella mia categoria, mi dispiace".