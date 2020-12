X Factor 2020, la vincitrice è Casadilego: la sua finale in 12 foto

8/12 Jule Hering

A vincere però non è solo la bravura, come Hell Raton ha voluto sottolineare vince la voglia di mettersi in gioco e di sperimentare. Per Manuelito, Casadilego ha rappresentato una sfida, una scommessa, "qualcosa di molto lontano dal suo mondo" e proprio per questo ancor più affascinante.

Manuel Agnelli e Little Pieces of Marmelade cantano “Veleno” alla finale di X Factor 2020