N.A.I.P. è il primo eliminato alla finale di X Factor 2020. VIDEO

N.A.I.P. si ferma alla prima manche della finale di X Factor 2020 dopo aver duettato con il giudice Mika.

N.A.I.P. è il primo eliminato della finale di X Factor 2020. Il concorrente di Mika non riesce a superare la prima manche e viene battuto da Little Pieces of Marmelade, Casadilego e Blind. Mika e N.A.I.P. hanno scelto “Lollipop” (LA DIRETTA - VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR), la hit del cantautore è tratta da “Life in Cartoon Motion”, album pubblicato nel 2008. La canzone è stata scritta dallo stesso Mika per ammonire la sorella minore e invitarla a godersi l'infanzia. Il ritmo della canzone, nasconde una sorta di innuendo. Per N.A.I.P. una grande soddisfazione, sottolineata dallo stesso concorrente dopo aver saputo di cantare sul palco insieme a Mika. Per lui il giudice ha reso tutto più facile e agevolato il suo percorso a X Factor 2020.

L’esibizione di N.A.I.P. con Mika Divertente e raffinato, il duetto tra N.A.I.P e Mika per “Lollipop” non smentisce. Il concorrente si esibisce con un washboard in una versione inedita in italiano della canzone del suo giudice. Teatralità e l’accompagnamento dei fiati jazz per rallegrare il pubblico e lasciare il segno in finale. I due hanno concluso l’esibizione con un piccolo balletto che ha ancora una volta sottolineato il grande feeling costruito grazie ad X Factor 2020. Una coppia stravagante e in grado di spiazzare fin dal primo ascolto. “Condividere questa paura, è una grande idea, necessaria anche per noi”, ha commentato Mika al termine dell’esibizione.

Il percorso di N.A.I.P. Considerato un autentico outsider, N.A.I.P. (Attenti al loop è l’inedito di N.A.I.P.) ha subito colpito per uno stile che differisce da tutto ciò che è stato visto negli ultimi anni ad X Factor 2020. Nei Bootcamp ha stregato Mika con l’inedito “Attenti al loop”, ma il percorso è stato ricco di sorprese e di esaltanti esibizioni. Tra le performance più singolari, una volta giunto ai live, anche “Bla bla bla” di Gigi d’Agostino. Un brano che si regge su una sola frase. Nel terzo live è arrivato l’inedito dal titolo “Oh Oh Oh”, che ha particolarmente colpito Hell Raton: “Se non è musica questa, cos’è?”. Non sono mancate le canzoni d’amore come “Amandoti” dei CCCP, seguito nel quinto live da “Storia d’amore” di Adriano Celentano e l’inedito “Partecipo”. La finale invece è arrivata grazie alle esibizioni prima con Elio, degli Elio e Le Storie Tese in “La Canzone Mononota” e poi con “Milano Circonvallazione Esterna” degli Afterhours. Un omaggio a una delle sue band preferite, quella del frontman e giudice Manuel Agnelli.