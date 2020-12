Finale di X Factor 2020, N.A.I.P. è uno dei quattro finalisti

Nel sesto live di X Factor 2020 N.A.I.P. ha cantato “La canzone mononota” e “Milano Circonvallazione Esterna”. XF2020 ti aspetta giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Il sesto live di X Factor 2020 (LA DIRETTA - VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) ha visto N.A.I.P. qualificarsi per la finale. Entusiasta Mika e incredulo il suo concorrente, che non credeva sarebbe neanche giunto in semifinale.

Il percorso di N.A.I.P. N.A.I.P. (Attenti al loop è l’inedito di N.A.I.P.) è stata una delle sorprese di X Factor 2020. Il suo è uno stile che differisce da tutto ciò che è stato visto negli ultimi anni sul palco del talent. Con “Attenti al loop” è riuscito a conquistare i giudici, con Mika che ha deciso di puntare su di lui ai Bootcamp. In questa fase ha presentato un altro singolo, dal titolo “Un rapporto senza alcun senso”. L’ultima esibizione prima della scelta finale del giudice è stata una libera versione di “Bandiera bianca” di Franco Battiato. E N.A.I.P. entra ufficialmente tra i concorrenti di X Factor 2020, insieme con Eda Marì e Vergo. Una delle performance più singolari, una volta giunto ai live, è stata “Bla bla bla” di Gigi d’Agostino. Un brano che si regge su una sola frase. Un vero e proprio esperimento per N.A.I.P. e Mika. Ancora un inedito nel terzo live, dal titolo “Oh Oh Oh”, che ha particolarmente colpito Hell Raton: “Se non è musica questa, cos’è?”. Altro rischio con “Amandoti” dei CCCP, seguito nel quinto live da “Storia d’amore” di Adriano Celentano e l’inedito “Partecipo”. Una puntata scoppiettante, dal momento che proprio N.A.I.P. si è ritrovato al ballottaggio, essendo il meno ascoltato della settimana. Al suo fianco i Melancholia, posti sull’orlo dell’eliminazione dal pubblico. A salvarsi è stato proprio l’artista di Mika, dopo aver sentito il parere dei giudici ed essere andati al Tilt.