Blind è il secondo eliminato della finale di X Factor 2020. VIDEO

Blind è il secondo eliminato della finale di X Factor 2020 (LA DIRETTA - VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR). In questa seconda manche ha proposto un medley dei brani già eseguiti nei precedenti live. Un best of che ha compreso “Bambino”, "Cicatrici” e “Affari tuoi”. Singoli che hanno segnato il suo percorso e hanno consentito al pubblico di apprezzarlo sempre di più.

Non è bastato tutto questo per consentirgli di giocarsi la vittoria finale, che vedrà Casadilego contro I Little Pieces of Marmelade. La sua crescita è però innegabile e Emma ha voluto festeggiare con lui una notizia incredibile: “Blind, è andata alla grande. Hai vinto un disco d’oro mentre eri in gara. E' qualcosa che non è mai accaduto. Ciò vuol dire che le persone lì fuori non fanno che ascoltare la tua musica”.

Il giovane rapper si è dunque ritrovato tra le mani il suo primo disco d’oro per “Cuore nero”. Una prima volta assoluta per X Factor . Il suo cammino nel talent si conclude con un terzo posto, che è però tutt’altro che amaro: “Io non mi aspettavo neanche d’arrivare in finale. Ho portato tutto me stesso e questi risultati sono merito vostro. Non vedo l’ora di poter riprendere a lavorare appena tornato a casa. Grazie a tutti”.

L’esibizione di Blind

Ecco come Emma Marrone ha presentato l’ultima esibizione di Blind a X Factor 2020, con il suo medley di “Bambino”, “Cicatrici” e “Affari tuoi”: “Sono molto felice di vedere Blind sul palco con il suo best of. Ci ricorderà di quanti colori e sfumature è fatta la sua musica”.

Ciò che ha stupito i giudici è stata la grande crescita del rapper, come spiega Mika: “Nonostante l’età, non sei nervoso. Eri un bambino quando sei arrivato, non ora. Hai una grinta che si è vista sul palco”. Dello stesso parere Hell Raton: “Ti ho visto crescere. Ti ho dato tanti consigli e sono felice del tuo lavoro. Si tratta della tua rivalsa e ti meriti tutto questo”

Ecco invece il parere di Manuel Agnelli: “Sei nato per stare sul palco. È vero che sei cresciuto, maturando artisticamente. Il palco sembra casa tua e sono certo che vedremo altro di te in futuro”. Emma non può che congratularsi con lui: “Sono felice per Blind perché quest’avventura gli ha fatto caprie che si può sognare. Puoi credere in te e nella musica. Il palco è il tuo posto e non avere paura che la musica ti deluda. Devi lavorare tanto e ti auguro di farlo. Stasera mi hai fatto volare”.

Rivedi i momenti più belli di X Factor 2020 sul sito ufficiale