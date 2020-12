Manuel Agnelli e Little Pieces of Marmelade alla finale di X Factor

Il giudice e il duo rock eseguono “Veleno” degli Afterhours nella finale di X Factor 2020

Manuel Agnelli e i Little Pieces of Marmelade hanno scelto “Veleno” degli Afterhours per la finale di X Factor 2020 (LA DIRETTA - VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR). Un grande traguardo per il duo rock che dopo aver collaborato sul palco con Alberto Ferrari dei Verdena e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours, duetta con il giudice che li ha scoperti e valorizzati in questa edizione di X Factor. “Veleno” è tratto dall’album “Hai paura del buio?”, pubblicato nel 1997 dagli Afterhours. Fa parte della discografia del gruppo che ha a tutti gli effetti ridisegnato la scena indie rock italiana degli anni ’90. Il brano è stato riproposto anche nel 2014 dagli stessi Afterhours con Nic Cester, ex leader dei Jet per la versione pubblicata nella ristampa dell’album. Manuel Agnelli ha scelto “Veleno” per salire sul palco di X Factor 2020 con i Little Pieces Of Marmelade, un’autentica investitura per il duo.

L’esibizione dei Little Pieces of Marmelade con Manuel Agnelli Manuel Agnelli appare subito a torso nudo, accompagnato dall’energia dei Little Pieces of Marmelade che trovano subito una straordinaria sintonia con il loro giudice. Un’esibizione di puro rock che scuote subito il palco di X Factor 2020 per accendere la finale. “Veleno” è travolgente e Manuel Agnelli si mette a disposizione del duo che mette tutta la forza possibile per essere all’altezza degli Afterhours. Un’esibizione di spessore che attesta la grande crescita del duo grazie ad X Factor 2020. Si è detto emozionato Manuel Agnelli, al termine dell’esibizione. Un palco “stregato” nonostante i tanti anni come giudice.