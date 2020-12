X Factor 2020, i Negramaro e il feat esclusivo con Madame. Video

In diretta dalla Sky Wifi Arena, dopo aver assistito all'eliminazione di N.A.I.P. e Blind e in attesa dell'ultimo verdetto che decreterà il vincitore, ecco che a calcare il palco di XF2020 in qualità di super ospiti, ci sono i Negramaro e Madame

Il gruppo pugliese, primo gruppo italiano ad aver suonato allo Stadio San Siro e all’Arena di Verona e ad aver collaborato con grandi artisti internazionali come OneRepublic e Dolores O’Riordan, è tornato con Contatto ( I Negramaro presentano Contatto, il loro nuovo disco di inediti. L'intervista ), decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino . A esibirsi con loro, torna ospite di #XF2020 l’artista veneta Madame, diciotto anni, tre dischi d'oro e un platino . La voce libera, sfrontata e giovane della musica italiana si libra sulle note di " Non è vero niente", canzone scritta da Giuliano Sangiorgi e dalla stessa Francesca Calearo. Il featuring esclusivo della band con la cantante-rapper infiamma una finale già sufficientemente calda . Giuliano ringrazia tutti, la giuria per il meraviglioso spettacolo che ha saputo regalato, i ragazzi e Madame "avete visto che donna?". La musica dal vivo gli manca e stasera l'emozione del pubblico si è sentita.

il testo di "non è vero niente"

Non è vero che mi manchi

È solo aria nei polmoni

Ora che la tiro fuori

Tornano tutti i respiri (eh)

E mi sentirò già meglio

Basta che io non ti guardi, eh

E in un attimo sparisci

Come se non esistessi (come se non esistessi)

Non è vero che ti cerco

Sono giorni in cui ti vedo

Dentro tutte quelle cose

Che con te poi c'entran poco

E sei tu a farti trovare

Nelle stanze o nelle strade

Nelle solite rincorse

Nelle stupide riviste

Non è vero

E allora spiegami

Come faccio poi a nascondermi

Che nel buio di una notte

Sai sorprendermi

E allora credimi

Se ti dico che sai illudermi

E che sai sempre convincermi che è vero

Non è vero che ti chiamo

Nel silenzio urlando il nome (nome)

Perché avrei troppa paura, sì

Di sentire la tua voce

La mia voce in un posto un po' affollato

Certo…