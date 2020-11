I Negramaro presentano Contatto, il loro nuovo disco di inediti

È la parola del futuro, è la rivoluzione dei piccoli gesti, “Contatto” è il nuovo disco di inediti dei Negramaro che tornano a distanza di tre anni dal successo del precedente disco “Amore che torni”

Esce domani 13 novembre, a distanza di tre anni dal successo del precedente disco “Amore che torni” (Doppio Disco di Platino), il nuovo album dei Negramaro “Contatto” (Sugarmusic). Contatto non è una playlist di canzoni ma bensì un concept album sul cambiamento, il cui simbolo è la farfalla, animale che meglio incarna l’evoluzione e il movimento (Scopri di più sulla cover). Un disco che racconta di come ogni piccolo gesto di ciascuno di noi, qui e ora, può cambiare il mondo: non 12 canzoni distinte, ma un unico battito d’ali che parte da piccoli gesti intimi per esplodere dall’altra parte del mondo in un uragano di speranza e rivoluzione. Un album combattente (“Noi resteremo in piedi”), coraggioso e pieno di speranza (“Non è mai per sempre”, “La cura del tempo”), una presa di coscienza collettiva dove nessuno si salva da solo (“Dalle mie parti”, “Terra di nessuno”) in un mondo che tocca a noi, con le nostre singole azioni, ribaltare e rivoluzionare.

Di cosa parla la prima traccia del vostro album Noi resteremo in piedi?

Giuliano Sangiorgi: Noi resteremo in piedi è una stand-up song al cui interno ci sono le voci campionate dei manifestanti durante le proteste del movimento black lives matter e un dubbio pirandelliano che qui si fa presa di coscienza tra essere un uomo oppure un cantante. Noi resteremo in piedi parla di tante cose. Del momento in cui Lele per noi ha attraversato le tenebre fino ad arrivare alla luce e ridarci poi a noi tutti la luce. Parla anche delle nuove generazioni, che abbiamo molto a cuore. Dopo la crisi, voi ci siete, restate in piedi, e vi prendete il coraggio di andare fino in fondo con le vostre canzoni e featuring come quello presente nel disco insieme a Madame.

Giuliano Sangiorgi: Ho sempre messo nelle canzoni cose grandi raccontando piccole storie a due. Anche questo è fare politica. Luigi Tenco diceva: un giorno ti sposerò e ti darò quello che oggi ti do soltanto per amore. Quel soltanto ha distrutto un’istituzione religiosa, civile, ha fatto credere quanto l’amore sia incredibile. Nella traccia Devi solo ballare c’è un ritorno evidente alle sonorità disco anni 90. Cosa vi ha ispirati?

Giuliano Sangiorgi: Mia figlia Stella. Un giorno, mentre sua mamma la implorava di mangiare, Stella, a quei tempi piccolissima, aveva preso un ritmo e non riusciva a fermarsi. Aveva iniziato a ballare. Più ballava più io suonavo. È nata così questa canzone.