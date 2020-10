Negramaro, la tracklist da indovinare di "Contatto"

In occasione della pubblicazione della tracklist del nuovo album “Contatto”, la band ha lanciato un piccolo quiz per i fan

I Negramaro hanno rivelato i nomi della 12 canzoni che fanno parte dell’album “Contatto”. Non si tratta di una vera e propria tracklist definitiva, perché la band si è divertita chiedendo ai fan di indovinare l’ordine dei brani presenti nel progetto discografico in uscita il 13 novembre. Questi i titoli delle canzoni che comporranno “Contatto”, tra cui proprio la title-track, uscita come primo estratto, e una collaborazione con Madame “Come se non fosse successo mai niente” già rivelata nei giorni precedenti. Queste tutte le tracce: “Mandiamo via l'inverno”, “Non è vero niente” (feat. Madame), “La terra di nessuno”, “Noi resteremo in piedi”, “E se domani ti portassi al mare”, “Contatto”, “Scegli me”, “Non è mai per sempre”, “La cura del tempo”, “Devi solo ballare”, “Dalle mie parti”. Una vera e propria challenge con 4 possibilità tra cui si nasconde la tracklist corretta.

Tutti i dettagli di “Contatto” approfondimento Negramaro, il testo del nuovo singolo "Contatto" Giorno dopo giorno, i Negramaro stanno svelando sempre più dettagli del loro nuovo album. Il primo tassello è stato il singolo “Contatto”, tra i cinque brani più trasmessi dalle radio, poi spazio alla cover dell’album, quattro umanoidi, senza caratteristiche somatiche definite, che con le loro ombre riproducono una farfalla. “Contatto” infatti non è una playlist di canzoni, ma un concept album sul cambiamento. La farfalla è il simbolo scelto perché incarna il mutamento, l’evoluzione e il movimento. La copertina del disco è un progetto 3D nato dalla collaborazione tra i Negramaro e il 3d artist Amin Farah di Theblacklab. Successivamente i Negramaro hanno rivelato la collaborazione presente in “Contatto”, quella con Madame per la canzone “Non è vero niente”. Infine, prima di conoscere l’intera tracklist, la band salentina aveva svelato anche “La cura del tempo”, altro titolo di uno dei brani presenti in “Contatto”. Il decimo album dei Negramaro arriva a distanza di tre anni dal successo di “Amore che torni”. Il video di “Contatto” vede come protagonisti Alessio Lapice e Caterina Rossi ed è vicino a raggiungere le 900 mila visualizzazioni. Diretto da Trilathera, è il racconto per immagini di un uomo e una donna che si sfuggono e si cercano in una storia d’amore fuori dal tempo e dallo spazio, spaventati ma anche determinati a stabilire un contatto.