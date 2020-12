X Factor 2020: la finale live in DIRETTA. Ospiti Negramaro e Madame

La finale di Casadilego stasera

17 anni e una voce che conquista. L'artista delle Under Donne stasera duetterà al fianco del giudice Hell Raton sulle note di "Stan", grande successo di Eminem feat. Dido.

Poi è la volta del Best Of, tutto a colpi di cover, con "Kitchen Sink" di Twenty One Pilots], "xanny" di Billie Eilish" e "A case of you" di Joni Mitchell.



Si chiude con l'inedito "Vittoria".