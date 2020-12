X Factor 2020 - La finale, ospiti i Negramaro e Madame

Cresce l'attesa per la finale di domani, in diretta alle ore 21.15 su Sky Uno, oltre a Casadilego, N.A.I.P., Blind e i Little Pieces of Marmelade, a esibirsi sul palco della Sky Wifi Arena, la band italiana dei record i Negramaro con un feat esclusivo con Madame

In diretta dalla Sky Wifi Arena, giovedì 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, i quattro finalisti di questa 14ma edizione (VAI ALLO SPECIALE) si sfideranno per l'ultima volta e caleranno i loro assi nella manica nella speranza di portare a casa la vittoria. I fab four rimasti in gara Casadilego, N.A.I.P., Blind e i Little Pieces of Marmelade, sono pronti a calcare il palco di XF2020 e per l'occasione con loro su quello stesso palco vedremo esibirsi Madame e super ospiti Negramaro, oltre alla vincitrice della tredicesima edizione del talent show (l'intervista al vincitore: Sofia Tornambene) che avrà l'onere e l'onore di aprire la puntata.

gli ospiti della finale di x factor approfondimento X Factor, le assegnazioni dei giudici per la finale Super ospiti della finale i Negramaro. Il gruppo pugliese è tornato con CONTATTO (Giuliano Sangiorgi stabilisce il Contatto: "L'affetto di una nazione per i Negramaro"), decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino. La title-track, primo singolo estratto dall’album omonimo, è già una hit ed è stata per 5 settimane consecutive al numero 1 dell’airplay radiofonico. I Negramaro sono la band italiana dei record: primo gruppo italiano ad aver suonato allo Stadio San Siro e all’Arena di Verona e ad aver collaborato con grandi artisti internazionali come OneRepublic e Dolores O’Riordan. Torna ospite di #XF2020 l’artista veneta MADAME. Tre dischi d'oro e un platino e solo diciotto anni per MADAME. E' la voce libera, sfrontata e giovane della musica italiana. MADAME usa un linguaggio inedito tra poesia e rap, gioca con la pronuncia e gli accenti delle parole, le assonanze e le metafore. E' diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all'originalità del suo stile. Ha collaborato con grandi artisti della scena, tra cui Ghali insieme a DRD e Marracash, di cui è stata "L'anima". Sul palco di X Factor si esibirà insieme ai Negramaro.