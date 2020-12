X Factor, attesa per la finale. Tra gli ospiti Sofia Tornambene

In diretta dalla Sky Wifi Arena, giovedì 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, i quattro finalisti di questa 14ma edizione (VAI ALLO SPECIALE) si giocheranno le loro ultime carte, difficile dire chi conquisterà il gradino più alto del podio, il livello è altissimo, i talenti rimasti in gara si sono dimostrati all'altezza delle aspetattive dei loro giudici e sono tutti molto forti. A battersi fino all'ultima nota sono Casadilego, N.A.I.P., Blind e i Little Pieces of Marmelade. Ad allietare la sfida, un ospite molto speciale, Sofia Tornambene, la vincitrice della tredicesima edizione del talent show (l'intervista al vincitore: Sofia Tornambene). L'allora diciassettenne di Civitanova Marche, in squadra con le Under Donne di Sfera Ebbasta, non ne ha sbagliato mai una, fin da quei suoi primi passi. Ed eccola tornare "a casa" giovedì prossimo sul palco di XF2020 e da mercoledì 9 dicembre in radio con il nuovo brano, SOLO.