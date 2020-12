Finale di X Factor 2020, Blind è uno dei quattro finalisti

Il percorso di Blind

Franco Popi Rujan è il vero nome di Blind, 20enne cresciuto nel quartiere popolare di Ponte San Giovanni a Perugia. Il nome d'arte è stato scelto perché “vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”. “Cuore Nero” è la canzone che ha permesso al rapper di conquistare i quattro sì alla sua prima audizione anche grazie alla freschezza del modo di esprimersi. Il percorso di Blind a X Factor 2020 è stato costellato da numerosi inediti, forte di una capacità di scrittura ricca e accattivante. Ed è proprio grazie ai suoi brani che è entrato nella squadra Under Uomini di Emma, Blind ha scelto di presentarsi con tre inediti: “Cuore Nero”, “Cicatrici” e “Fatti miei”. Successivamente ha sempre cercato di inserire il proprio tocco anche nelle cover, così come avvenuto in “Per me è importante” dei Tiromancino. Blind ha infatti deciso di mescolare la sua storia personale a quella narrata nel brano, ribattezzando il tutto come “Bambino”. Nel quinto live invece ha proposto “Tremo” su base di “In the End” dei Linkin Park e l’inedito “Affari Tuoi”.