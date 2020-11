X Factor, la cover di Blind è “Per me è importante” dei Tiromancino

Blind si è messo alla prova in questo quarto live (SEGUI CON NOI LA DIRETTA) di X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR), cantando una cover davvero impegnativa come “Per me è importante”, dei Tiromancino.

Un vero e proprio testo per lui, che si presenta dinanzi ai giudici e al pubblico senza auto-tune. A ciò si aggiunge un’altra grande difficoltà, rappresentata dal fatto di riscrivere un cult pop come questo. Blind ha infatti deciso, ancora una volta, di aggiungere un testo personale e inedito, mescolando la sua storia personale a quella narrata nel brano, ribattezzando il tutto come “Bambino”.

Un’esibizione delicata e sofferta, che giunge in una puntata di X Factor 2020 molto delicata, considerando l’eliminazione lampo nella prima manche, che ha visto l’uscita di Blue Phelix.