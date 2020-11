X Factor 2020, il primo eliminato è Blue Phelix

X Factor 2020, la manche e l’eliminazione di Blue Phelix

approfondimento

Ad aprire la manche è Vergo con l’inedito “Bomba”, poi è stato il turno di Casadilego con “Vittoria” e di Blind con “Cuore nero”. Senza neanche un istante di pausa, si sono esibiti i Melancholia con “Leon”, Cmqmartina con “Sparami”, i Little Pieces Of Marmelade con “One Cup Of Happiness” e l’eliminato Blue Phelix con “South Dakota”. Hanno chiuso le esibizioni N.A.I.P. con “Attenti al loop” e Mydrama con “Vieni con me”. L’eliminazione di Blue Phelix è stata accolta con grande rammarico da parte di Emma Marrone che ha sottolineato come il suo concorrente abbia un grande talento e una splendida voce. Un vero peccato per il cantante livornese che nella seconda manche aveva in programma di esibirsi con la canzone “Falling” di Harry Styles. Per Emma è la seconda eliminazione, Proprio Blue Phelix aveva vinto il ballottaggio con Santi (X Factor 2020, Santi perde il ballottaggio contro Blue Phelix ed è eliminato).