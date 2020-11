X Factor 2020, quarta puntata di Live con Elodie e Carl Brave. DIRETTA

Little Pieces of Marmelade, inedito e cover

La band dei Little Pieces of Marmelade durante questa settimana ha preparato due esibizioni. Oltre a riproporre l’inedito “One Cup of Happiness” (TESTO E VIDEO), la band canterà “Bullet With Butterfly Wings”. Il singolo del gruppo alternative rock statunitense degli Smashing Pumpkins è un brano del 1995, vincitore di un Grammy Award nel 1997 per la miglior Hard Rock Performance.

