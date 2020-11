X Factor, la cover di N.A.I.P. è “Amandoti” dei CCCP. VIDEO

N.A.I.P. sale sul palco di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) per il quarto live ( SEGUI CON NOI LA DIRETTA ) con una cover davvero rischiosa, considerando l’importanza del brano. Si tratta di “ Amandoti ”, dei CCCP – Fedeli alla linea. Mika scava a piene mani nella storia della musica italiana, proponendo un brano che rappresenta un salto della fede per N.A.I.P., che però riesce a stupire tutti, strappando applausi dal pubblico e complimenti dai giudici.

le emozioni di N.A.I.P.

approfondimento

X Factor 2020, il quarto Live: è tornato il capitano Cattelan. DIRETTA

Un’esibizione per nulla scontata, quella di N.A.I.P., che si è detto fin da subito emozionato dal fatto d’avere la chance di poter cantare “Amandoti”. Attendeva infatti il momento di poter trasmettere forti emozioni, portando sul palco di X Factor 2020 la malinconia.

Il suo bagaglio di emozioni colpisce i giudici al bancone, così come il pubblico presente in studio. Hell Raton ammette d’aver avuto i suoi dubbi. Non sapeva bene cosa aspettarsi da questa esibizione, che lo ha stupito in positivo: “Hai fatto centro con l’emozione, cosa che mai mi sarei aspettato da parte tua. Riesci ad aggiungere un tassello in più, puntata dopo puntata. Dopo il genio, c’è anche l’emozione”.

Esibizione piaciuta anche a Manuel Agnelli, sempre titubante quando si decide di portare sul palco dei brani storici della musica italiana: “Sei stato un grande”.