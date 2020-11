X Factor 2020, il ritorno a casa di Leo Gassmann e il nuovo singolo

leo gassmann a x factor 2018

Leo Gassmann, "Strike" è l'album di debutto: la tracklist

Con solo voce e chitarra sbarca alle Audizioni (IL VIDEO DEL DEBUTTO) della dodicesima edizione del talent di Sky con la voglia di emergere e farsi conoscere al di là, e nonostante il "peso" di un cognome importante come il suo che si porta dietro la storia del cinema italiano. "Voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada e creare qualcosa di mio": la sua dichiarazione d'intenti. Obiettivo raggiunto e in totale evoluzione. Da quel debutto con “Freedom”, dedicato a tutte le persone che cercano la libertà e che lottano per averla, Leo non si è mai fermato, ha sempre continuato a lavorare sodo. Come ha saputo dimostrare all'interno del talent, non gli mancano grinta, determinazione e umiltà. Ed è anche grazie a queste qualità che supera brillantemente i Bootcamp, gli Home Visit e arriva dritto ai Live. La sua mentore Mara Maionchi, sempre prodiga di consigli, che peraltro l'allievo mette in pratica con diligenza, è orgogliosa del suo pupillo. Sul palco di XF2018 lo abbiamo visto passare dall'inglese all'italiano, sperimentando generi musicali molto diversi tra loro; da Ultimo ai Coldplay, da Brunori Sas a Paolo Nutini, non ha avuto timore di nessuno. Lo ricordiamo trionfante al ballottaggio finale con Sherol Dos Santos cantare il suo cavallo di battaglia, “Yellow” dei Coldplay, e lo ricordiamo uscire di scena nel suo ultimo testa a testa con Luna Melis, ma più di tutto lo ricordiamo per l’inedito “Piume” di cui è autore e interprete. E' con questo brano composto insieme a Lewis Capaldi, Sam Dixon e Nina Nesbitt che Leo Gassmann dà il là alla sua carriera musicale.