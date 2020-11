X Factor, la cover dei Melancholia è Sweet Dreams. VIDEO

Dopo l’eliminazione di Blue Phelix, X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE ) riprende con la seconda manche della quarta serata dei Live ( SEGUI CON NOI LA DIRETTA ). I Melancholia hanno superato brillantemente la sfida degli inediti e ritornano sul palco con “ Sweet Dreams ”, grande classico degli Eurythmics . Una grande sfida per il gruppo di Foligno che si confronta con una vera e propria hit. Grande responsabilità soprattutto per Fabio e Filippo che si sono occupati di rimodulare la canzone del duo così come sottolineato dalla stessa frontwoman Benedetta prima di salire sul palco.

i Melancholia si confermano con una hit

Dopo aver scatenato il pubblico e i giudici con “Grounds”, eseguita sette giorni fa, i Melancholia si confermano confrontandosi per la prima volta con un grande classico della musica internazionale. Benedetta, Fabio e Filippo scomodano due personaggi del calibro di David A. Stewart e Annie Lennox e non sfigurano affatto con una loro reinterpretazione di “Sweet Dreams (Are Made of This)”. L’esibizione viene accolta positivamente da Mika "Adoro i Melancholia, funzionano. Fabio e FIlippo sono una parte importante, si sente nel sound”. Poi stuzzica Benedetta chiedendole di non essere monodimensionale ma di sprigionare tutto il suo talento. Anche Hell Raton conferma di aver visto sul palco una grande perfomance "Siete la cosa più travolgente di questo programma". Emma Marrone si unisce ai complimenti confermandosi grande fan della frontwoman Benedetta. Stesso discorso ovviamente per Manuell Agnelli, fiero di poter lavorare con un gruppo così talentuoso.