X Factor, la cover dei Melancholia è Bloodmoney di Poppy. VIDEO

I Melancholia ritornano ad X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) dopo il grande riscontro ottenuto con l’inedito presentato nella prima serata dei Live. Erano attesi da una conferma dopo “Leon” che aveva portato ad una standing ovation dei giudici e del pubblico presente allo Sky Wifi Arena. Per la seconda serata dei Live, Manuel Agnelli ha scelto per il gruppo una canzone davvero particolare “ Bloodmoney ” dell’artista Poppy. Una canzone che Benedetta, frontwoman del gruppo, Filippo (chitarra) e Fabio (synth & drum machine) hanno subito accolto con grande entusiasmo e voglia di sorprendere ancora una volta. Il vero nome di Poppy è Moriah Rose Pereira. Nel 2016 ha pubblicato l’Ep “Bubblebath” e l’anno seguente il disco “Poppy Computer”. Nel 2018 è stata la volta di “Am i a girl?” e nel 2020 di “ I Disagree” dove è presente il singolo “Bloodmoney”, canzone eseguita dai Melancholia.

X Factor 2020, i Melancholia continuano a stupire

I Melancholia si presentano sul palco in un’ambientazione futuristica con elementi shakespeariani, una scenografia essenziale ma dal profondo impatto dove Benedetta, frontwoman del gruppo, si trova a suo agio. Una performance energica che si conclude con un’esplosione di suoni e l’ennesima standing ovation. Emma Marrone è letteralmente conquistata e sottolinea come i Melancholia hanno personalità, un marchio di fabbrica ben preciso e sono in grado di fare show con qualità. Mika evidenzia le capacità di Benedetta “sembra stia gridando ma in realtà canta e non perde mai fiato o voce, un lavoro enorme”. Hell Raton sogna un videoclip dei Melancholia girato da Matteo Garrone, mentre Manuel Agnelli è felice dell’esibizione e ci tiene a ringraziare i ragazzi perché si sta divertendo tantissimo con loro.