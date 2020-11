X Factor, la cover dei Melancholia è “Grounds” degli Idles. VIDEO

I Melancholia portano sul palco di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) la seconda cover di serata. Si tratta di “ Grounds ” degli Idles . Un modo per portare in Italia un po’ della musica che nel resto d’Europa in tanti adorano. Uno sguardo al di fuori dei confini nostrani. È in questo modo che Manuel Agnelli presenta il suo gruppo.

X Factor 2020, la rabbia dei Melancholia

L’esibizione energica e rabbiosa dei Melancholia pone la parola fine al terzo live di X Factor 2020. Energia allo stato puro, la loro, apprezzata tanto dal pubblico quanto dai giudici.

Emma è particolarmente rapita dai Melancholia, come più volte spiegato. Se in precedenza aveva chiesto loro un pass per tutti i concerti che faranno in futuro, stavolta chiede altro. Vorrebbe da loro più inediti. Chiede di fatto a Manuel Agnelli di osare di più e far ascoltare a tutti altre loro composizioni.

Nessuna richiesta invece da parte di Mika, che si limita ad esaltare la presenza scenica della band, che definisce pazzesca. Il riferimento è però soprattutto a Benedetta, la frontman del gruppo, che tiene il palco come una veterana, con occhi di tutti che non possono far altro che seguirla, ipnotizzati.

Hell Raton fa invece il miglior complimento possibile a una band che propone una cover: “Siete riusciti a far vostro questo brano. Poteva perfettamente trattarsi di un inedito”. Manuel Agnelli è molto orgoglioso di loro e sottolinea: “Sono una band super versatile, con cui si può fare davvero qualunque cosa”.