Come votare i concorrenti di X Factor 2020

Tutto è pronto per il gran debutto in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, scopri come votare i dodici talenti in gara. XF2020 ti aspetta giovedì alle 21.15 su Sky Uno e Now TV, disponibile anche On demand e su Sky Go

Da stasera, giovedì 29 ottobre, su Sky e NOW TV, iniziano i Live di X Factor 2020. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara live (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020) con una struttura che mette la musica al centro di tutto: come già successo nel corso di Audition, Bootcamp e Last Call, fasi durante le quali i ragazzi si sono esibiti in un’atmosfera più intima ma anche più potente, non su un palco ma allo stesso livello dei giudici, anche nelle sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, le esibizioni dei cantanti in gara saranno il fulcro dell’intero racconto.

SCOPRI COME VOTARE approfondimento X Factor 2020, stasera i live: la prima puntata sarà di soli inediti L’APP X FACTOR 2020 L'App comprenderà le seguenti sezioni: HOME: sezione con i contenuti editoriali; XF CLAP con l’applausometro; PROTAGONISTI: dedicata a giudici e concorrenti; VOTA: per votare il proprio preferito.

I 5 CANALI DI VOTO DI X FACTOR Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente GRATUITO.

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter "@XFactor_Italia" App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall'App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q