X Factor 2020, iniziano i live: la prima puntata sarà di soli inediti

Al via la gara tra le squadre guidate da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika . Conduce Alessandro Cattelan , nuovo team creativo Laccio e Shake del Modulo Project. Ospite nel primo live sarà Ghali. Ogni giovedì alle 21.15 su Sky e Now TV, disponibile anche On demand e su Sky Go

Da giovedì 29 ottobre , su Sky e NOW TV , iniziano i Live di X Factor 2020 . Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara live ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ) con una struttura che mette la musica al centro di tutto: come già successo nel corso di Audition, Bootcamp e Last Call, fasi durante le quali i ragazzi si sono esibiti in un’atmosfera più intima ma anche più potente, non su un palco ma allo stesso livello dei giudici, anche nelle sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena , le esibizioni dei cantanti in gara saranno il fulcro dell’intero racconto.

I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. Interpreti e molto spesso anche autori, produttori, capaci con una canzone di raccontarsi e raccontare. Così hanno convinto i giudici EMMA, HELL RATON, MANUEL AGNELLI, MIKA, chiamati quest’anno - con un cast più maturo – a un lavoro più focalizzato sulla messa a fuoco dei vari progetti: i quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi i 12 nuovi artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Con loro c’è ALESSANDRO CATTELAN, che riprende la guida di X Factor dopo aver affiancato e accompagnato i giudici, in particolare nella fase dei Bootcamp, nei commenti e nei pareri alle esibizioni dei ragazzi.

Proprio in continuità con quanto visto finora, nel corso della prima puntata dei Live i 12 concorrenti ufficialmente in gara si faranno conoscere proponendo solo i loro inediti, brani originali (X Factor Mixtape, l’album con i brani dei concorrenti di X Factor 2020) che sono manifesto del loro progetto artistico e che poi troveranno spazio dal giorno dopo, venerdì 30, nell’album X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy).

Ospite nel primo Live sarà Ghali, uno degli artisti italiani più stimati a livello interazionale, la cui musica è da sempre veicolo di messaggi sociali pieni di significato. A #XF2020 presenterà Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino “DNA”. Barcellona, brano diretto e intimo, è un elogio alla tenerezza; un modo per dire di non aver paura delle cose che rendono fragili. Le apparizioni televisive di Ghali tendono ad essere rare e memorabili e anche in questo caso proverà a stupirci con le sue qualità di indiscusso showman.

Novità nel team creativo che immagina e poi realizza lo show musicale e televisivo: new entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

Tornano quest’anno anche i due appuntamenti che accompagnano, da tradizione, i Live: l’Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata; ed è già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove all’esibizione in diretta, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone.

Sui social, nelle puntate delle selezioni si è registrato un ottimo sentiment sulla giuria, giudicata affiatatissima e coinvolgente, in grado di sospingere la conversazione attorno a X Factor 2020 risultato ogni settimana primo contenuto della giornata per numero d’interazioni (eventi sportivi esclusi), dominando i Trending Topic Italiani ed entrando spesso in quelli Worldwide, raccogliendo sui 6 episodi un totale di ben 2.436.000 interazioni

I Live Show di X Factor 2020 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.

LE SQUADRE E I CONCORRENTI

Sette serate di grande musica live per scegliere il vincitore dell’edizione 2020 di X Factor. Un percorso nel quale ogni giudice sarà come di consueto affiancato da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera.



Le 12 proposte musicali in gara sono:

- il trapper con la faccia da duro ma dal cuore tenero Blind, 20enne perugino cresciuto nel quartiere popolare di Ponte San Giovanni a cui è molto legato, che ha “fame” di imparare, crescere e arrivare; il livornese ma di casa a Londra Blue Phelix, 22enne dall’immagine gender fluid assai popolare su TikTok, polistrumentista di cui i giudici hanno apprezzato sin da subito coraggio e talento; lo studente 18enne di Casalecchio di Reno (Bologna) Santi, ragazzo acqua e sapone, molto legato alla sua famiglia, suona chitarra, sassofono, pianoforte, batteria e basso, è figlio del nuovo cantautorato indie pop: loro tre compongono la squadra degli Under Uomini guidati da Emma, che avrà in squadra come producer Frenetik & Orange;

- Casadilego, 17enne di Teramo che studia pianoforte classico e suona anche la chitarra e che alle Audition aveva fatto commuovere Manuel Agnelli con un pezzo di Joni Mithcell; Cmqmartina, 21enne di Monza che finora si è fatta apprezzare con cover di Domenico Modugno e Jovanotti ma anche con un suo inedito che i giudici hanno valutato subito come una hit; Mydrama, 22enne della provincia di Cremona dall’immagine e dal carattere molto forti il cui nome fa riferimento ad alcuni “drammi” sentimentali che ha vissuto in passato: a loro tre il compito di portare in alto la bandiera delle Under Donne di Hell Raton, che ha scelto di lavorare con il produttore Ignazio Slait Pisano;

- i Little Pieces of Marmelade un duo della provincia di Ancona formato da Daniele, insegnante di chitarra (batterista, voce principale, 25 anni); e Francesco, sound engineer (chitarra e il sinth, seconda voce, 24); i Manitoba, duo formato da Filippo (chitarra e basso, seconda voce, 29 anni) e Giorgia (voce e drum machine, 26), entrambi della provincia di Firenze, che fanno indie rock con sonorità elettroniche; i Melancholia, trio di Foligno, Perugia, formato da Benedetta (voce, 22 anni), Fabio (tastiere, 24) e Filippo (chitarra, 23), forte identità musicale, sul palco sono un mix di energia ed espressività: sono i 3 Gruppi di questa edizione che, capeggiati da Manuel Agnelli, avranno in squadra Rodrigo D’erasmo come loro producer;

- Eda Marì, 25enne di San Lucido (Cosenza), gestisce una scuola di danza insieme a sua madre, finora si è esibita, tra l’altro, con due applauditissimi inediti; N.A.I.P., 29 anni, nato a Lamezia Terme ma bolognese di adozione, si è fatto notare con scrittura e stile ironici e assai particolare, suona chitarra, batteria, synth, pianoforte e loop station; Vergo, 29enne nato a Palermo ma trasferitosi a Milano dove di giorno fa il portinaio e di notte il producer, look carismatico e mosse curate e accattivanti: sono loro tre, infine, i componenti della squadra degli Over di Mika, che ha scelto la consulenza di Taketo Gohara.

X FACTOR MIXTAPE 2020:

l’album con i brani originali dei 12 concorrenti

Sin dalle battute iniziali, quest’anno X Factor ha lasciato ampio spazio ai pezzi originali composti dai ragazzi. In continuità con questo, già nel corso della prima puntata dei Live, giovedì 29 ottobre, i 12 concorrenti ufficialmente in gara proporranno i loro brani originali, che poi troveranno spazio dal giorno dopo, venerdì 30 ottobre, nell’album X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy). Un progetto alla scoperta di nuovi orizzonti musicali, già disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/xfactor-mixtape/.

LACCIO E SHAKE:

il nuovo team creativo dei Live Show

Novità nel team creativo dei Live Show: per costruire uno spettacolo musicale e televisivo unico, quest’anno arrivano Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, un duo creativo trasversale, due esploratori costantemente alla prova, spiriti creativi versatili in cui si uniscono talento artistico e competenza tecnica, che nel 2009 hanno fondato la “Modulo Academy” della quale sono ancora oggi direttori.

Dall’ideazione, alla progettazione, fino alla messa in scena, Laccio e Shake curano, stimano e realizzano prodotti che strizzano l’occhio all’avanguardia visual, in continua tensione verso una nuova e sofisticata estetica, fortificata dalla raffinatezza del dettaglio tecnico.

Al secolo Emanuele Cristofoli e Fabio Bernardini, il primo ha lavorato prima come ballerino, poi coreografo e direttore artistico, quindi a progetti legati al cinema, alla musica, alla pubblicità e alla moda, al fianco di Paolo Sorrentino e Gabriele Muccino e di grandi brand della moda e non solo, quindi ha intrapreso un percorso di ricerca coreografica legata a danzatori uomini dove sperimenta e crea con l’obiettivo di portare in scena un linguaggio nuovo ed esclusivo più vicino al mondo del teatro, ambito dove trova la sua massima espressione artistica; il secondo, dopo una carriera nel mondo della danza ballando al fianco di grandi personaggi della musica e dello spettacolo come Tiziano Ferro, Wll.i.am, David Guetta, Bob Sinclair, Coolio, ha fondato una sua casa di produzione, la “Plastik Dreamer Urban Filmmaking Crew”: il suo talento e la sua passione si uniscono negli sport estremi legati agli action movie creando così contenuti per grandissimi brand internazionali.

L’APP X FACTOR 2020

L'App comprenderà le seguenti sezioni: HOME: sezione con i contenuti editoriali; XF CLAP con l’applausometro; PROTAGONISTI: dedicata a giudici e concorrenti; VOTA: per votare il proprio preferito.

I 5 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente GRATUITO:

· WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi.

· Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter "@XFactor_Italia"

· App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter

· Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall'App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter

· Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

DAILY E HOT FACTOR

Tornano i due appuntamenti che come sempre accompagnano i Live:

- Hot Factor, sarà condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata;

- Daily, già in onda da dopo la puntata delle Last Call, che racconta gli eventi che scandiscono la vita dei ragazzi tra un giovedì e l'altro. Le loro storie saranno al centro di tutto, sfruttando sempre più i contenuti prodotti attraverso i loro smartphone. Il Loft sarà un ambiente del programma dove si fa musica, si lavora e si incontrano i giudici. Il racconto sarà verticale e approfondito sulla preparazione delle puntate live e andrà in profondità sul punto di vista dei ragazzi, anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile. Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, insieme si recheranno direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro ‘vero’, il brano del giovedì. Nella puntata del giovedì vedremo le prove in studio delle categorie e il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente.

PARTNER

In occasione dell’edizione 2020, Sky e Fremantle si avvarranno della partnership di brand che hanno deciso di collaborare al progetto X Factor attraverso attività innovative e multipiattaforma, ciascuna differente dall'altra.

AXA Italia – MAIN PARTNER

AXA Italia è il nuovo Main Partner di X Factor 2020. In una fase di cambiamento epocale, il Gruppo ha scelto ancora una volta la strada del sostegno al talento e alle ambizioni dei giovani, affinché nonostante le difficoltà non si arrendano e continuino a coltivare i loro sogni, le loro ispirazioni e passioni.

Una scelta in linea con la brand promise “Know You Can”, che spinge a credere in se stessi come motore di ogni percorso e con l’impegno ad essere partner delle persone e a sostenere la ripresa del Paese.

Dopo essere stata protagonista delle puntate di selezioni, AXA Italia continuerà a essere presente al fianco dei concorrenti nella fase Live del programma e in tutti i momenti chiave di X Factor 2020. La partnership vedrà AXA Italia protagonista dei posati di presentazione dei concorrenti, di uno spazio dedicato all’interno di uno dei Live show in cui verrà affrontato un tema di carattere sociale che sta particolarmente a cuore al Gruppo e di una “AXA Zone” all’interno del loft di X Factor dedicata ai concorrenti.

Sarà questo uno spazio dedicato ai concorrenti e al loro talento, dove avverranno momenti musicali come l’AXA Unplugged: una digital jam session targata AXA dal meccanismo fortemente engaging per la community del programma.

Inoltre dal 1° Ottobre, per i clienti AXA Italia è partito il contest «Vinci X Factor con AXA», attivo fino al 18 novembre, a cui si potrà accedere tramite l’app My AXA, per vincere tanti premi targati X Factor.

Connecting Partner: Sky Wifi

Official partner: Opel, Ferrero, Samsung, Mac Cosmetics, Conserve Italia, Helbiz, Dyson, ActionAid Italia.

Technical Partner: Yamaha e OPI.

MEDIA PARTNER

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.

Spotify è Official Streaming Music Partner dello show. X Factor ha così il suo canale ufficiale con le playlist con i brani preferiti dai giudici e da Alessandro Cattelan, oltre alla playlist con i brani più indimenticabili delle precedenti edizioni. Al termine di ogni puntata Live, sarà poi possibile ascoltare le cover e i brani originali dei concorrenti in gara.

Vanity Fair Italia, settimanale di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, racconta le storie dei personaggi del cinema, della musica, dell’entertainment e dello star system attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Vanity Fair Italia, Stories Partner di X Factor, svelerà in anteprima le storie dei protagonisti dello show musicale.

NOISEY è l’anima musicale di VICE e della musica racconta tutto, parlando del suono in ogni sua declinazione. Insieme a X Factor per questa edizione, racconteremo giudici, audizioni, partecipanti e ovviamente le canzoni, offrendo contenuti speciali e playlist inedite.

CREDITI

X Factor è un programma a cura di Eliana Guerra.

Supervisore di produzione: Vincenzo Molluso. Produttore esecutivo: Marica Casalinuovo, Barnaby Boccoli. Creative producer: Alessandro Cattelan. Autori: Lorenzo Campagnari, Chiara Guerra, Giacomo Carrera, Federico Giunta. Direttore Musicale: Fabrizio Ferraguzzo. Regia: Luigi Antonini. Fotografia: Ivan Pierri. Scenografia: Luigi Maresca. Organizzatore generale: Paolo Scarbaci.

X FACTOR 2020 – I LIVE: OGNI GIOVEDÌ ALLE 21.15 SU SKY UNO (CANALE 108, DIGITALE TERRESTRE CANALE 455), SEMPRE DISPONIBILE ON DEMAND, VISIBILE SU SKY GO, SU SMARTPHONE, TABLET E PC, ANCHE IN VIAGGIO NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA, E IN STREAMING SU NOW TV.

X FACTOR 2020 – I LIVE: IL MERCOLEDÌ, IN PRIMA SERATA, SU TV8.

