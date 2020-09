Ghali annuncia il nuovo singolo: "Barcellona" uscirà l'11 settembre

Ghali è un super tifoso del Milan, più volte lo abbiamo visto in tribuna a San Siro e con indosso i colori rossoneri. Per una volta, però, in via del tutto eccezionale, il cantante milanese ha cambiato squadra del cuore. Per lanciare il suo nuovo singolo “Barcellona” , la cui uscita è fissata per venerdì 11 settembre, ha indossato maglia e sciarpa blaugrana della squadra di calcio catalana. Il brano è l’ultimo estratto del suo album “DNA” e arriva dopo il successo di “Good Times”. Il pezzo è stato presentato in anteprima pochi giorni fa all’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards 2020 e, anche in quell’occasione, si era presentato sul palco con un outfit a tema.

Questo è il quarto singolo estratto da “DNA”, il suo secondo disco della carriera a tre anni di distanza da “Album”. L’opera, uscita lo scorso 21 febbraio, era già stata anticipata dai brani “Flashback” (11 novembre 2019) e “Boogieman” (17 gennaio 2020), mentre il 3 aprile era uscito “Good Times”, capace di debuttare in vetta alla Top Singoli. Ghali si sarà anche vestito di blaugrana per qualche istante, ma su Instagram è ben chiara la sua fede al Milan per cui tifa da sempre.

GHALI CHIEDE GIUSTIZIA PER WILLY, IL RAGAZZO UCCISO A COLLEFERRO

Ghali è stato particolarmente colpito dalla morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne morto a Colleferro dopo essere stato pestato da alcuni coetanei. Il rapper di origini tunisine ha scritto un post su Instagram esprimendo il suo sconcerto: “Willy è stato ucciso dall'ignoranza, dall'odio, dal razzismo e dagli ideali di quattro ragazzi i cui familiari hanno risposto dicendo: "Era solo un immigrato"”.

L’artista ha chiesto giustizia per il giovane ucciso nei pressi di Roma e ha confessato di essere stato aggredito in passato: “Mi ha fatto tornare in mente alcuni episodi della mia vita in cui l'ho scampata per un pelo, in cui aspetti che si stanchino di tirare calci e pugni, in cui chiedi pietà e il perché sperando di riuscire ad alzarti da terra”.

Il cantante ha poi proseguito: “Che questa sia l'ennesima sveglia, per quanto sia inimmaginabile il dolore dei suoi cari. È così egoista fare di una tragedia una lezione ma in fondo spero che lo sia per tutti. Siamo stanchi, il pentimento tardivo non serve a nulla in casi come questo. Giustizia per Willy”.